運將疑身體不適恍惚 衝撞路旁保時捷後翻車

2019-03-21 20:09

［記者陳恩惠／台北報導］台北市承德路六段今天傍晚發生一起擦撞路邊停放的保時捷凱燕的休旅車的左後方後，自己翻轉180度的交通事故，肇禍的陳姓計程車司機，一度卡在車內動彈不得，所幸經消防救難員前往搶救，將意識不清的司機救出車外送醫救治，至於肇事責任的釐清，仍待警方進一步調查。

消防局119勤指中心今天傍晚5時12分據報，承德路六段300餘號前發生交通事故，肇事的計程車當場四腳朝天倒在路中，駕駛受困車內，呼叫後無反應，立刻派出2輛消防車、2輛救護車共11名救難救護人員前往，發現陳姓運將意識不清，趕緊救出送醫。

警方調查，63歲的陳姓計程車運將今天下午前往士林監理站驗車，結束後疑因身體不適，特地前往藥局買藥，再度駛上承德路一路往北，過了兒童新樂園後，一路狂飆，經過福國路口後，突然由第四車道超同向機車的路，然後失控撞上停放在路邊86號停車格的紅色保時捷凱燕，造成凱燕左後側車身凹陷受損。

警方說，陳姓運將衝撞凱燕後，因為力道過猛，導致自己車身不穩當場向前翻覆，180度橫躺在第五車道上，車頭半毀，水箱破裂、零件散落一地，53歲呂姓保時捷凱燕的車主獲悉趕來，驚見左後車尾被撞凹陷，維修費用恐怕不少，當場苦笑。

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