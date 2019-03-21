「像含棒棒糖一樣」 補教狼師誘女學生口交

2019-03-21 19:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市中和區湯姓補習班導師，被控以輔導課業為由，帶國中女學生回租屋及咖啡店處寫作業，卻趁機對4名女學生上下其手，撫摸女學生胸部、下體，甚至要一名女學生幫他口交，指稱「像含棒棒糖一樣」，還拍攝她下體照，謊稱是教導性知識，4女原以為老師是出於關懷，後才驚知是被猥褻，新北地檢署今依利用權勢猥褻、強制猥褻等罪嫌起訴這名惡狼師。

起訴指出，2016年7月，29歲湯男邀約13歲女學生（小美）到租屋處寫作業，佯稱廁所可以看到夕陽，趁機撫摸小美胸部，並將小美抱起放在大腿上；同年10月及前年1月，要求15歲女學生（小甜）到教室檢討成績，卻拉下補習班鐵門，雙手環抱並強吻小甜，同年12月，前後邀約小甜及14歲女學生（小婷）到咖店讀書，利用兩人獨處機會，伸手抱小甜還親吻她額頭鼻子，及拉肩擁抱小婷。

2017年7月，湯男再次假藉輔導課業，將14歲女學生（小恩）帶回租屋處，聊天時，小恩談及「接吻會懷孕嗎？因為電視都這樣演」，湯男竟以教導小恩認識男性生殖器官為由，脫去小恩衣褲，撫摸小恩下體，親吻小恩胸部，強拉小恩的手握住「小弟弟」，另還拍攝小恩下體。

去年5月，湯男離職卻仍邀約女學生聚餐，小恩因與新任導師相處有問題，情緒不佳哭泣，湯男竟把小恩帶到商旅摸胸、下體，因摸到小恩的衛生棉而停手；去年7月，湯男又在餐敘後邀小恩去旅店，對小恩伸出狼爪，不顧小恩正值生理期打算硬上，小恩拒絕後，又強拉她的手幫他打手槍，事後小恩跟其他3女聊到此事，4女覺得湯男行為太誇張，才決定告訴家長通知補習班。

庭訊時，湯男否認犯行，辯稱可能是安慰女學生時，不小心碰觸到對方；另經小恩同意才拉手打手槍，為的是教導她性知識。

檢察官痛批，湯男身為補習班導師，卻假藉教學機會，利用女學生對其信任及對性知識的懵懂，猥褻女學生，影響她們身心健全發展，又矢口否認犯行，辯詞離譜，毫無悔意，建請法院從重量刑。

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