與女師分手不成殺人棄屍 名教練子二審仍判無期

2019-03-21 19:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀台灣體育運動大學碩士班研究所，也是知名棒球教練陳威成之子的陳明峰，與輔導他的鄭姓心理輔導老師師生戀，並接受鄭女的資助，金額超過120萬元，他想分手未果，又面臨鄭女追討120萬元款項，在「情債」與「錢債」壓力下，竟於2017年2月用兇殘手段殺害鄭女，再把遺體棄置於南投縣仁愛鄉山區，一審判他無期徒刑，他二審想賠200萬元被拒，台中高分院今天（21日）駁回上訴，維持無期徒刑，可再上訴三審。

判決書指出，台灣體大研究生陳明峰（現年28歲），2013年因接受學校鄭姓心理諮商老師的輔導與經濟支援，兩人進一步交往，但因年齡相差達16歲，陳男於2016年有意分手，被鄭女拒絕後，他偷偷另結新女友。

2017年1月，鄭女傳訊息給陳男，指她已經資助陳男超過120萬元，「現在的我存款只剩這120萬的3分之1」（約40萬元），欠「情債」與「錢債」的陳男甚感壓力，遂萌生殺機，2017年2月6日先用球棒重擊鄭女頭部，再用雙手勒緊頸部，發現鄭女仍有心跳，再用塑膠袋套頭至窒息死亡，取走鄭女皮包內現金7400元，翌日棄屍於南投縣仁愛鄉台14甲線山區，台中地院一審依殺人罪、棄屍等罪名，合併判處無期徒刑，民事部分則判賠900萬元。

陳男上訴二審，仍否認他與鄭女有交往，是鄭女用「情緒勒索」，揚言公開他借錢與兩人交往之事，他情緒失控而打死鄭女，身為知名棒球教練的其父陳威成，希望死者家屬收下民事和解金200萬元，但被死者的家人拒絕，認為陳男已積欠鄭女至少120萬元，200萬元和解金是對死者的再度羞辱，二審認為一審判決並無錯誤，駁回陳男上訴，可再上訴三審。

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