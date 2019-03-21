北市技工涉收賄遭約談 工務局長：若屬實將明快處理

2019-03-21 18:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府工務局衛生下水道工程傅姓技工涉嫌收賄，北檢今指揮廉政署搜索約談，衛工處回應表示，全力配合調查，希望儘速釐清相關案情。由於台北市長柯文哲曾自豪，沒有任何一位局處長因為貪污案下台，還說過「如果有人貪汙會讓他很難看」；記者詢問未來該如何處理？工務局長林志峯回應，若真有此狀況，將會明快處理；而衛工處則會將賄絡的廠商提報黑名單。

林志峯表示，據他了解，今天下午5點左右，傅姓技工還未被檢調移送，衛工處仍在了解案情，如果真有涉貪狀況，工務局過去都是明快處理，但現在也不能未審先判，若同仁是清白的，也要給予陳述機會。

據了解，傅姓技工年約50多歲，在衛工處任職有一段時間，平時業務監督抽揚水站汙水處理，也會做相關行政彙整工做；衛工處人員表示，傅男平時個性獨來獨往，今下午要連繫其家人，同仁也找不到聯繫管道。

檢廉發現，衛工處去年招標「107年度場站暨災防設備操作維護案」，但承辦人傅姓技工涉嫌收受得標廠商大譽公司賄賂。對此，衛工處也說，若真有其事，也會依照「政府採購法」第101條，將廠商列為黑名單，提報工程會將其停權，幾年內無法投標公共工程。

衛工處則發出新聞稿表示，將全力配合調查，希望儘速釐清相關案情；衛工處是在3月19日接獲廉政署通知及台北地檢署來函，已配合提供傅姓技工相關資料，並由傅姓技工至廉政署進行約談，目前尚處於偵辦階段，並不清楚案情，俟釐清案情再作適當處置。

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