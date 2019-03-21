無須考量「教化可能性」 燒死前老闆無辜2親人油漆工再判死

2019-03-21 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕油漆工李昆霖於2016年任職於台中市光復路一家設計公司，卻因喝酒被何姓老闆告誡，憤而離職後，又自認工資短少了2000元，再加上他喝醉酒想搭車，被客運司機趕下車，還被警察抓到派出所，遂把怒氣發洩到前老闆身上，於設計公司的騎樓下放火，造成何姓前老闆的2名家人死亡，台中地院一審判處死刑，台中高分院今天二審宣判，認為他惡性重大至極，已符合兩公約「最嚴重之罪行」，無須考量「教化可能性」，再度判決死刑，可再上訴三審。

判決書指出，李昆霖（50歲）於2016年10月，受僱於經營設計公司的何姓老闆，擔任油漆工，卻因在工地飲酒被老闆告誡，他於10月27日憤而辭職，2016年11月10日晚上，他結算工資時，認為對方短缺2000元，同日返家途中，又因喝醉酒，被兩家客運司機拒載趕下車，他於馬路旁喧鬧，被警方帶回派出所，心中更是氣憤不平。

李昆霖翌日凌晨萌生報復之心，該設計公司的騎樓，堆置甲苯等易燃物，他竟於騎樓縱火後迅速逃離，造成何姓前老闆的大伯何炎灯（61歲）和父親何明通（56歲）死亡，另一親戚輕傷，阿公雖由看護工用輪椅推離火場，但仍於18天之後，因肝硬化死亡，台中地院一審判處李昆霖死刑。

台中高分院二審認為，李昆霖雖否認縱火，但監視器卻拍到，他於火警發生前後，被監視器進出騎樓與閃出火光畫面，他腳上的脫鞋亦沾上同樣的易燃物，足以證明是他縱火。

至於量處死刑的主要理由，二審指出，李昆霖與死者沒有糾葛，卻仍蓄意放火並殃及無辜，導致被害人家屬承受驟失親人痛苦，造成無法彌補的損害，縱火行為惡性重大至極，對社會安全潛在及實質危害性極為重大，已符合公民與政治權利國際公約「最嚴重之罪行」，此時「教化可能性」已無需考量，其行為罪無可逭，已達應與社會永久隔離的程度，量處死刑並宣告褫奪公權終身，可再上訴三審。

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