北市工務局爆貪瀆案！ 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:57

〔記者黃捷／台北報導〕台北市政府工務局公務員涉貪！衛生下水道工程處去年招標「107年度場站暨災防設備操作維護案」，承辦人傅姓技工涉嫌收受廠商賄賂，台北地檢署今指揮廉政署搜索衛生下水道工程處、涉案廠商大譽環境科技股份有限公司等9處，約談傅男及廠商人員8人，目前仍在訊問中。

據了解，衛生下水道工程處去年4月17日公告「107年度場站暨災防設備操作維護案」標案，底價金額為1250萬元，總計有3家廠商投標，大譽公司以999萬9000元總價得標。

大譽公司成立於1985年，登記資本額為5千萬，自2012年起算至今，政府標案共得標52件，總價逾3.46億元，光是去年一整年就得標12件，總價達1.41億餘元。

廉政署目前正對包含傅男在內的8名被告、證人偵訊，釐清涉案情節，預計晚間移送台北地檢署複訊，檢廉並將擴大追查，了解大譽公司得標的其他案子是否也有涉弊。

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