前車城鄉長林錫章貪污收回扣 判刑14年半定讞

2019-03-21 16:47

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣車城鄉前鄉長林錫章，2014年在任內經辦災害復建、道路改建工程時，與機要趙清連、密友駱文宗共同收受廠商回扣43萬元，二審將林錫章判刑14年半、褫奪公權7年，趙、駱也各判12年半、10年2月；最高法院今駁回3男上訴，全案定讞。檢方已啟動防逃。

林錫章一審被重判17年徒刑，二審改判14年半；林的密友兼機要趙清連、駱文宗一審各被判刑14年半與12年半，二審各改判12年半、10年2月，3人皆褫奪公權7年。3人皆上訴三審，今被駁回確定。

判決指出，林錫章於2010年至2014年間擔任車城鄉長，在「社皆坑溪災害復建工程」標案，和與他同居的機要辦事員趙清連，共同在經辦公用工程時收取回扣，趙清連在2014年1月間，向得標廠商收取工程款8％的回扣款19萬元。

林錫章又在「保力村保力路改善工程」標案中，與趙清連、密友駱文宗聯絡，由趙清連於2014年7月指示得標廠商把工程款10％的回扣款24萬元交給駱文宗，3人朋分回扣款。

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