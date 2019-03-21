中壢警查緝毒品 意外起獲制式衝鋒槍

2019-03-21 17:57

［記者許倬勛／桃園報導］毒品、槍枝猖獗，桃園市中壢警分局透過「安居緝毒專案」通報，獲悉47歲劉姓男子持有大量毒品、槍枝，前日會同桃園警分局、刑事局，前往桃園區龍山街埋伏，果然查獲毒品100公克，衝鋒槍、改造手槍各1把及子彈，全案已移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢警分局推動「安居專案」計畫，去年10月接獲民眾線報，指稱桃園區龍山街一處民宅時常傳出異味，該戶每天都有人員進出，所有窗戶都以深色窗簾拉上，47歲劉姓屋主平時不與鄰里互動，進入家門前總是左右察看，似怕有人跟蹤。

中壢警方經過長時間佈線追查，確認劉姓屋主就是販毒集團首腦，常駕車往返中壢、桃園交易，警方見時機成熟，經偵查隊報請桃園地檢署指揮偵辦，前日與桃園警分局、刑事局組成專案小組前往查緝。

前日晚間7點，警方在龍山街目標轎車旁埋伏，沒多久劉男即與34歲鍾女、32歲黃男、30歲李男走回車旁，警力立即包圍盤查，4人身上都藏有毒品，共查獲安非他命及海洛因毒品百餘公克，隨後又到劉男住處搜索，起獲蠍式衝鋒槍1把，改造手槍1把，子彈169顆。4人偵訊後昨日被以毒品及槍砲罪嫌移法辦，警方並循線追查毒品及槍枝來源。

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