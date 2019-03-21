調查官查案被當偷車賊圍毆 2男子判刑

2019-03-21 17:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣調查站許姓調查官前年10月間某晚7時許，到東石鄉一家小吃部對面路邊車輛旁埋伏進行蒐證，結果被張姓、陳姓2名男子當成偷車賊，追打許男至附近一家檳榔攤後，再夥同其他人將許男帶回小吃部，後來警方到場才罷手，事後許男提告，嘉義地院今天依傷害罪判張男10月、陳男8月徒刑，另妨害自由罪因證據不足判無罪。

張男、陳男供稱，許男在小吃部外面行跡鬼祟、疑撬車，且許男拿不出身分證件證明其身分，他們當許男是偷車賊才會追打，過程中並沒有強押許男上車回小吃部。

許男則稱，事發時他有解釋是調查站幹員，因公蒐證，沒帶證件在身上，但對方不借手機讓他打電話求證，不分青紅皂白就圍毆他。

判決書指出，許男於前年10月18日晚上7時許，在東石鄉一家小吃部對面埋伏，以路邊車子當掩護蒐證，一位在小吃部前等候客人的白牌計程車司機發現其行跡可疑，向走出小吃部的張男、陳男2人告知此事後，許男遭到張男、陳男圍毆。

此時許男趁隙往沿嘉82線公路逃跑到嘉157縣道公路旁的一家檳榔攤附設卡拉OK向店家求救，張男及陳男夥同另2名不知名男子隨後趕至，4人一同進入卡拉0K店，再打許男，後來將許男拖出檳榔攤外，一名黃姓女子見狀停車查看制止，後來張男、陳男一夥人再把許男用車子載回小吃部，許男又遭圍毆，直到警方到場才解圍。

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