遏阻街頭暴力鬥毆槍擊事件 警署鐵腕掃蕩查獲127支黑槍

2019-03-21 15:08

〔記者 邱俊福／台北報導〕警政署鑑於近期街頭聚眾鬥毆事件涉及槍擊事件，且非法槍械又助長暴力氣焰，責由刑事局自本月2日至19日，統合各警察機關警力及偵查能量，發動「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，經統計共查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例99件、117人，合計查獲槍枝127枝，其中制式槍枝12枝、改（土）造槍枝96枝、空氣槍19枝，成效斐然。

刑事局表示，為有效從根本減少結構性涉槍案件發生，此次行動特以「查緝非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」及「防制槍擊案件」為三大主軸，建立系統性防處作為，針對所轄治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場（處）所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，同時聚焦打擊高風險擁槍分子，肅清各式非法槍械。

各警察機關破獲重大案件，包括刑事局偵一大隊逮捕本月初新北市三峽區開槍錯擄人還丟包超商的徐姓開槍嫌犯，起獲改造金牛座手槍1枝，以及查獲其他持有非法槍械的陳等8人共起獲改造手槍3枝、具殺傷力空氣槍4枝等槍械。刑事局偵二大隊逮捕以販毒維生的劉姓男子，起獲制式蠍式衝鋒槍1枝、改造手槍1枝及子彈169顆。

另刑事局偵六大隊第二隊分別查獲曹姓貨運公司職員與許姓農夫，因喜好槍械，購買合法空氣槍後，將其加壓改造，形成有殺傷力非法槍枝，共起獲非法空氣長槍13枝。刑事局偵六大隊第五隊則分別查獲從事黑手的胡姓男子與曾姓水電工，皆自行購買操作槍後，進行改造槍械，共起獲改造手槍4枝、改造空氣長槍1枝。

刑事局表示，從歷年查獲非法槍枝數量分析，改造槍枝約佔查獲總數8成5，槍擊案件涉案槍枝亦以改造槍枝居多，顯示是類非法槍枝嚴重戕害社會治安，而目前改造槍枝來源多以「操作槍」為基材加以改造而來，國內部分廠商為規避「模擬槍」法令規定，製造形式與材質類似真槍的玩具槍商品，並自稱為「操作槍」，僅需以簡易工具加工，即可輕易改造成以火藥為動力具殺傷力之非法槍枝。

事實上，「操作槍」因槍管具阻鐵無法擊發（無射出物），僅供觀賞把玩，與坊間生存遊戲玩家所使用的低動能遊戲用槍（俗稱空氣槍），兩種槍枝種類不同，民眾容易混淆；但「玩具槍管理規則」已於91年廢止，造成現行市售「操作槍」商品的製造、販賣均無法源規範，也未列入應施檢驗商品項目，因此警政署已著手研議將足以改造成具殺傷力的玩具槍枝（如現行市售操作槍）納入「模擬槍」規範管制，希望從源頭管理，斬斷後患。

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