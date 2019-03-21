逼車挑釁遭汽車撞上 騎士挨撞又吃官司

2019-03-21 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男機車騎士，自認開車的卓姓男子沒有禮讓他，竟騎機車衝到卓男汽車前面，短短100多公尺無故煞車7次，還不斷回頭張望卓男企圖挑釁，卓男則疑似「乾脆撞上去」，幸而雙方未受傷。警方馳抵發現，卓男雖然被撞，但行徑很惡劣，已不是一般行車糾紛，而是觸犯刑法的妨害公眾往來安全罪，將他函送法辦。

中市警局第四分局交通分隊調查，上月17日南屯區環中路四段處理一起汽機車相撞車禍，騎機車的黃男（52歲）被開車的卓男（43歲）撞上，幸好無人傷亡。警方進一步調查，發現這是一起刑案，卓男並提供汽車內的行車記錄器，指控黃男惡意逼車。

行車記錄器畫面顯示，黃男不但用機車擋住卓男汽車，還不斷在汽車前緊急煞車，亦即俗稱的「逼車」，短短100多公尺就無故煞車7次，還不斷轉頭注視挑釁，卓男的汽車追撞黃男，可能是「乾脆撞上去」，但卓男否認，指黃男在他前方不斷緊急煞車，他不慎撞上。

黃男則辯駁說，他在案發之前直行通過一處路口，卓男駕駛汽車轉彎，卻沒禮讓他先直行，因此他才會有上述行為，沒有危害公眾安全的犯意，只是想理論，告訴卓男要禮讓直行車。

警方從行車記錄器中發現，黃男確實有逼車之舉，這種行為已非一般行車糾紛或違規，而是危害公眾往來安全，觸犯刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，全案於調查結束後，挨撞的黃姓騎士被警方函送法辦。

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