衰！不到10天2車被砸 苦主都是同一人

2019-03-21 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕相隔不到10天，馬公市大勇街連續發生2起砸車事件，雖然1輛是轎車、另1輛是貨車，但苦主都是同一人，只是下手的卻不是同一群人，警方已掌握特定對象涉案，將約談到案說明，以釐清相關案情。

警方調查指出，3月12日凌晨停放在大勇街一輛黑色轎車，遭人惡意以球棒等物品砸爛，由於車主未提出毀損告訴，警方仍根據鄰近監視器主動介入調查，了解原來是車主丈夫因酒宴之間敬酒問題，衍生出後續肢體衝突，進而雙方互損車輛，由於動機還算單純，雙方事後也達成和解，相互不提賠償告訴。

原本以為事情已圓滿落幕，今日上午黑色轎車車主丈夫，擁有的另一輛貨車，停放在自家門口擋風玻璃又被砸破，再度向警方報案，懷疑是上一件砸車案衍生出來的案外案，受害者表示，可能是因警方根據酒宴場合監視器，調閱相關人等進行筆錄釐清案情，意外引發不相干人等不滿，認為無辜受到牽連，生活作息受到影響引發。

警方現已掌握特定對象涉案，現正積極蒐證傳喚到案說明；至於10內連續2車遭砸，苦主也相當無奈，並無心把事情搞大，只希望事件盡快平息，回復到正常生活，前一件事情純屬誤會，雙方都已和解，至於後一件更屬無辜，並未出面指證任何人涉案，卻意外受到牽連捲入。

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