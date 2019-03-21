竹科幹部盜賣下腳廢料圖利68萬 遭判刑7月

2019-03-21 15:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科1家配電工程公司的涂姓倉庫組長，2015年間偷偷將無法使用的下腳廢料賣出10餘次，侵吞68萬元，甚至指示將整綑電纜線切成無法使用賣出，並將部分所得「上貢」給現場的張姓工地主任，遭公司控告業務侵占。由於涂男堅持否認犯行，法官認他態度不佳，依業務侵佔罪判刑7月。

判決書指出，眾利工程公司涂姓倉庫組長負責管理公司倉庫電線、工具材料等設備及司機派車作業，依規定施工剩下的線材長度若在10米以下，視為下腳廢料，需載回倉庫區累積一定數量，再賣當資源回收業者，販售金需上繳公司。

涂男於2015年1月到2016年8月間，偷偷請洪姓司機載出下腳廢料，轉賣給資源回收業者10多次，得款68萬餘元。

其中公司在日月光內壢廠進行配電施工時，剩約400公尺未使用的XLPE電纜線退料載回倉庫後，涂男竟要求下屬洪男剪成無法使用的小段賣出，得款12萬餘元，涂男將8萬元「孝敬」工地主任張男（業務侵占罪另為檢方緩起訴處分）做為封口費。

眾利公司查帳發現涂男擔任倉庫組長2年，出售下腳廢料的收入為0元，懷疑遭盜賣，因此報請縣調站清查。涂男辯稱是依張姓工地主任指示出售退料和下腳料，款項都交給張，自己沒拿到錢，否認業務侵占犯行。

而相關證人指證歷歷，涂男才改稱轉賣款項少部分是他自行挪用，大部分用來採買工具、用品及食物供員工使用等，但款項未繳回公司已不符規定，分配款項更也超越總經理的權限。法官認為涂男否認犯行，飾詞狡辯，且未賠償公司損害，犯後態度不佳，因此依業務侵占罪判刑7月。

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