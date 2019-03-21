巧！彰警新任局長與副局長、督察長4巨頭 都是警大同窗

2019-03-21 15:06

〔記者湯世名／彰化報導〕太巧了！彰化縣警局新任局長方仰寧即將於22日宣誓就職，警大行政警察學系50期的他，備受中央倚重，巧合的是，彰化警局副局長賴宏豐、王清海，以及督察長江麗芬都是50期，維護治安重責大任的4位警大同學，能分佔彰化警局重要職缺，可謂相當罕見。

這波全國高階警官異動發布，最受矚目的彰化縣警局長，由在太陽花學運中一戰成名的台北市警局副局長方仰寧接任，警大50期的方仰寧是彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有深厚的地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會縣長王惠美，因此其來彰化接任局長，堪稱是美事一樁。

令彰化基層警界矚目的是，除了方仰寧是警大50期，彰化警局兩位副局長賴宏豐、王清海，以及督察長江麗芬也都是警大50期，4位警大同學在學校4年建立革命情感及良好友誼，如今又齊聚彰化並分佔重要警職，在全國各縣市警局來說，可謂相當罕見，不少基層員警直呼：「實在太巧了！」成為地方美談。

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