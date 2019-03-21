照料20年身心俱疲男子悶死妹自殺 家人紛求情獲緩刑

2019-03-21 14:52

〔記者王定傳／新北報導〕45歲蔡姓男子因長期照顧罹患精神分裂症的妹妹，身心俱疲加上經濟狀況不佳而萌生自殺念頭，又擔心死後胞妹無人照料，與妹相約輕生，先以枕頭悶死胞妹後，再吞服老鼠藥自殺，因服藥後太痛苦而報警送醫後獲救。新北地院審理後依「謀為同死而幫助自殺」罪，判蔡男6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據了解，蔡男自年輕就代替兄姊獨自照料父母與患有精神疾病的么妹20多年，從未抱怨過，房租加上所有生活開銷等，全仰仗5名兄姊接濟。蔡父、蔡母先後過世後，仍擔起照顧么妹責任，在鄰居眼中，蔡男對么妹很好，此事發生令鄰居大感意外。

檢警調查，去年4月21日下午2時許，蔡男因長期照料致身心俱疲且經濟困窘，有輕生念頭，騎乘機車外出購買老鼠藥，憂心死後胞妹無人照料，因此詢問胞妹是否願意一起赴死。

下午5時許，蔡男待胞妹用完餐服藥後，以枕頭悶死胞妹，再吞服藥自殺，並留遺書：「我要帶妹妹去見媽了，多燒點紙錢給我們。」後來蔡男因服藥後痛苦難耐，翌日上午10時許報案求救，警消據報趕抵，破門進入時發現蔡女已死亡，蔡男送醫撿回一命。

審理時，蔡男認罪，他的家人紛紛求情：「20幾年來都是蔡男獨自照顧父母與妹妹，照顧得很好，父母過世後，他的精神狀況越來越糟，自己生病都不知道，希望能給他機會重新再來」、「他花了20幾年照顧家人，默默承受壓力，雖有家人分擔經濟，但自己積蓄都花下去，因母親過世前說希望妹妹由家人照顧，而蔡男想把父母親交代的事情完成，仍一直自己照顧妹妹，雖然做了糊塗的事，但希望從輕量刑」。

法官審理認為，蔡男在警方發現他殺人前自首可減刑，且他照顧妹妹長達20年，父母親病逝後，與被害人相依為命並繼續照料，雖有兄姊接濟生活開銷，但經濟與精神壓力甚大，終致心力交瘁、身心俱疲，一時失慮犯案，導致妹妹死亡，行為應予非難，但他犯後態度良好，且因此事自己也受到重創，判刑6月。

法官也認為，蔡男犯罪動機、生活狀況雖深值同情，但因此斷送了妹妹的寶貴生命，為了使他能記取教訓，珍惜自己與他人寶貴生命，遇困境時能適時尋求援助，非採取極端、消極自殺方式，因此採取科刑、宣告緩刑並付保護管束方式，由觀護人進行輔導、監督，觀其後效。

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