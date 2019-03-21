女網路詐賣iphone7 現任、前任男友為愛淪幫兇

2019-03-21 14:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓女毒蟲皮膚白皙，長相可人，利用美色把現任與前任男友耍得團團轉，害2人無端捲入一起詐欺案，還好檢察官調查後，還了2個男人的清白，但已嚇出一身冷汗。

王姓女毒蟲前年10月間，透過現任葉姓男友，向葉男的王姓男死黨，以需要收受他人匯款為由，取得郵局帳戶號碼；接著，再向鄭姓前男友借來iphone7，開始執行她計畫好的騙錢伎倆。

王女假冒王男之名在臉書刊登販售2手iphone7，以「可貼錢換物」吸引網友點閱，吸引邱姓男子願以3500元價格賣出他現在使用的SAMSUNG TAB-J型手機，再貼9000元價格給王女，買下2手iphone7。

王女接著以鄭男的手機門號與邱男聯繫，要求邱將錢匯入王男的郵局帳號，領到9000元後，才寄出鄭男的iphone7；邱收到iphone7發現無法解鎖使用，始知被騙，報警王男詐騙他。

檢警找來王男調查，才知王男不過是提供帳號給同窗葉姓好友，由葉出面以無卡提款方式領走；鄭的手機確實也去年2月1日被王女拿走，全是王女在幕後操盤。

檢方偵查時，王女母親替女兒還9000元給邱男，檢方遂處分王男不起訴，另追訴王女的刑事責任。

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