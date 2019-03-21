撂人談判刺死仇家 兄弟檔等5人被判刑

2019-03-21 13:18

〔記者楊國文／台北報導〕20歲男子吳承晉不滿弟弟吳承育的女友與前男友黃啟倫藕斷絲連，雙方談判時，吳承晉遭黃啟倫、胞弟黃冠潾等人砍刺頸、胸部等要害，傷重不治；高等法院今依共同殺人等罪，判黃啟倫16年徒刑、黃冠潾14年、共犯林永倫13年、范溢勳12年和柯雋哲6年徒刑，可上訴。

受矚目的是，一審僅認定范溢勳、柯雋哲均涉傷害罪，分別輕判范2年、柯1年徒刑，但高院依兩人參與幫助殺人行為的程度、情節，將范改依共同殺人罪判12年、柯依共同幫助殺人罪判6年徒刑。

判決指出，吳承晉因替弟弟吳承育出頭，兩兄弟和黃啟倫、黃冠潾兄弟多次起爭執。前年3月21日凌晨2時許，吳承晉、黃姓友人和黃啟倫兄弟又起口角，黃啟倫等人隨即「撂人」，並和吳承晉、黃男相約在新北市三重區仁政街「威天宮」旁談判。

當天上午6時30分，雙方一言不和起衝突，黃啟倫等人持木棒等人，將吳承晉打到身體屈膝彎腰後，仍不罷手，黃啟倫持彈簧刀朝吳男左頸部刺砍，林永倫則快步持小刀往吳男胸腹部狠刺一刀。

吳承晉已仰躺在地，黃冠潾見狀仍拿彈簧刀朝他胸腹部再刺一刀，吳男身中3刀，因左頸部動脈斷裂、胸部和腹部出血，送醫急救後仍因出血性休克死亡。

審理時，黃啟倫等人均辯稱無殺人犯意，林永倫並否認拿刀刺殺被害人吳承晉。合議庭依法醫解剖報告、監視器等認定，吳承晉3處刀傷，都不是皮肉傷而已，而是造成頸動脈、胸腹部出血、肝臟遭刺等傷勢，見用力甚猛，也是身體要害，因此依共同殺人罪重判黃啟倫等4人，另以幫助共同殺人罪判柯雋哲6年徒刑。

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