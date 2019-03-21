復興區民宅火警 身障男魂斷床上

2019-03-21 13:03

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市復興區高義里4鄰一處民宅，昨晚8點許發生火警，警消獲報趕抵現場後火勢相當猛烈，還竄出大量濃煙，消防人員立即拉水線進行灌救，火勢約在半小時後撲滅，54歲劉姓男子來不及逃生，在床上活活被烈焰燒成一具焦屍，火警意外發生原因仍有待釐清。

警消調查，死者劉姓男子因多年前中風，長期臥病在床行動不便，生活起居多靠妻子照顧，昨發生火警期間，死者太太外出替丈夫拿藥，劉男逃生不及，慘遭烈火吞噬。

當地居民說，死者領有身心障礙手冊，雖有5名子女，但均在外地生活，夫妻倆感情深受，發生這樣的憾事，實在令人心碎。

火災現場是一處鐵皮搭建平房，警消推測疑是電線走火釀災，消防員僅花20分鐘就撲滅火勢，焚燬面積並不大，侷限於死者房間，以及緊鄰房間的廁所，面積約5平方公尺（1.5坪）。

復興區游正英區長、高義里里長黃恆貴等人，第一時間親赴現場關切並慰問家屬，對火災無情奪人生命，感到痛心與哀悼。游正英也指示社會課，協助辦理急難紓困、區民意外險及原住民團體保險等救助。有關房屋修繕部分，也請民政課完成調查後妥善處理。

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