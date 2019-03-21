自助加油信用卡忘了拿 慘遭婦人竊走盜刷損失萬元

2019-03-21 12:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕自助加油別忘了自己的信用卡！基隆一名高姓男子前往基隆某加油站自助加油時，忘記取走信用卡，被後面的劉姓女顧客偷走。隔了近1個月，高男卻發現帳單多了近1萬元的消費，才驚覺信用卡遺失，掛失後報警處理。警方循線調閱監視器，鎖定劉女車輛，18日晚間在某連鎖超市附近找到她，將她帶回偵辦，訊後依竊盜罪將劉女移送法辦。

上個月中，高男加完油之後，完全忘記卡片還在機器裡面，直接就開車離開加油站，等收到這個月帳單，金額暴增萬元，才知事態嚴重，趕緊掛失報警。

基隆市警三分局碇內派出所警員楊智邦、王庭威發現盜刷嫌疑人都是於頂好、全聯等超市小額刷卡避免簽名，前往帳單上的消費商家調閱監視器畫面時，卻發現事隔近1個月，檔案均已被覆蓋，難以追查，所幸警局的駐地監視器，有拍到竊嫌的車牌號碼及身形，便依此線索追查。

18日晚間在某連鎖超市發現1台機車特徵、騎士長相與盜刷嫌疑人相符，隨即攔下盤查，經員警苦心勸導下，突破心防，承認偷了信用卡盜刷，但卡片已經丟到七堵地區的某個水溝內。

42歲劉婦向警方表示，因一時貪念偷走該張信用卡，先拿去附近的超市盜刷買酒，沒想到對方居然沒有掛失，接了連續分3天到各大超市刷了7筆酒精類商品，因小額付款不用簽名，所以沒有漏餡。但自己非常懊悔，願意賠償被害人所盜刷金額。警訊後，依侵占、詐欺等罪將劉婦移送偵辦。

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