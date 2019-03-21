遭爆跟團「耍大牌」 羅淑蕾反告妨害名譽不起訴

2019-03-21 12:45

〔記者黃捷／台北報導〕前藍委羅淑蕾前年跟團到美國加拿大玩，遭另名蔡姓女團員指控原定行程因為羅一行人不想去就取消，集合也不準時，質疑是「耍大牌」。羅事後不僅喊冤，還反告蔡女妨害名譽，但台北地檢署認為罪證不足，今處分不起訴。

蔡女前年10月間向媒體爆料，羅淑蕾一行21人和他們10人併團，丈著人數多又有「前立委」身分加持，行程都得照著他們來，第4天加拿大阿岡湖的獨木舟行程，就因為他們覺得危險不願意坐就取消，第9天在波士頓鴨子船，也因為他們集合不準時，害其他人等到快9點才吃晚餐。

媒體訪問羅淑蕾回應時，羅表示他們當場看到有人從獨木舟摔下水，附近又沒有救生員，覺得很危險，才會要求導遊換行程，也從來沒有讓其他團員等待，「我們沒有耍大牌」。羅認為蔡女指控都不是事實，事後還對蔡女提告。

不過，檢察官勘驗新聞影片，發現蔡女受訪內容只是抱怨行程受影響，沒有髒話等令人難堪的字眼，「耍大牌」3個字也是從記者口中說出，並非蔡女本人所說，因此認定罪證不足，處分蔡女不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/