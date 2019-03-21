北市南京東路5段公寓驚傳火警 濃煙直竄天際

2019-03-21 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區南京東路5段一棟公寓的4樓，今上午11時許傳出火警，現場濃煙直竄，消防具獲報隨即動員前往灌救。

綜合媒體報導，消防局派出23部各式車輛、63名救援人員，目前傳出火勢已控制，正在清查有無人員受困。

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