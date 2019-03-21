竹塹消防特刊發行 手繪風刻劃消防博物館好吸睛

2019-03-21 12:34

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局年度刊物「竹塹消防」20週年出刊，今年封面有別於往年的電影海報設計風格，改採手繪風，以線條刻劃消防博物館圖像，看起來簡潔明亮，封底則用相片呈現歷年消防楷模人物，藉此增加打火弟兄的光榮感、使命感。

消防局長李世恭指出，竹市每年都會發行特有的消防年刊，18、19週年刊設計手法均採用電影海報設計風格，受到各界好評與收藏，今年消防局走出既有格局，封面用簡單線條彩繪出前身為日治時期消防警察隊的消防博物館，展現出濃濃的現復古懷舊風情。

李世恭說，今年竹塹消防的內容除紀載去年各項消防業務、創新表現，比如承接竹科園區消防安全業務、推動家戶安裝「住警器」、全國義消競賽勇奪全國八連霸、成立義消特搜隊等工作紀實，也記錄過去20年來消防人力、預算、車輛及各項消防勤務等公開透明數據。

今年竹塹消防的封底設計則引用消防人物大事記的概念，完整收錄民國84年後，竹市消防局同仁及義消夥伴，榮獲全國消防楷模的菁英回顧。

李世恭說，特刊中幾項引人注目的案例包括，消防局105年來推動4年6萬顆住警器安裝計畫，至108年三月已安裝近5萬顆，安裝比率達83%，成功提醒住戶即早發現火災與逃生，將傷害減至最低。

另外，李世恭說，市長林智堅也在特刊中「現身」向消防局道賀「週年慶快樂」，目前消防特刊除分送全國各縣市消防局，也同步刊登於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁，也歡迎民眾下載參考。

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