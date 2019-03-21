壯男騎粉紅機車「違和感」太高…竟是通緝犯

2019-03-21 10:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市邱姓男子因案通緝唯恐入監服刑低調度日，只是他忘了自身身材壯碩，即便外出都騎著女友的粉紅色機車企圖掩人耳目，還是因「違和感」太高加上不遵守交通規則被警方盯上，心虛的他加速逃竄仍自摔，結果被隨後趕上的員警來個過肩摔當街壓制逮捕，讓他哀怨致電女友說，這下回不去了。

台中市第六分局市政派出所警員徐柏鈞、蕭秉易，本週一巡經七期重劃區的市政北二路與惠民路口時，發現前方身材壯碩的25歲邱男騎著一輛粉紅色機車相當醒目忍不住多看了兩眼，隨即直擊對方紅燈右轉立即趨前攔查。

此時邱男先假裝配合靠邊停車，接著因心虛趁機加速逃逸，員警見狀馬上開啟警鳴器追捕，途中邱男為了躲避查緝在車潮中蛇行亂竄，騎乘警用機車的員警唯恐造成其他用路人危險，保持一定目視距離尾隨伺機逮人。

最後雙方追逐了超過500公尺，邱男在行經朝馬路與朝富二街口因閃避車輛不及自摔，摔車後還馬上起身欲棄車落跑，此時徐員趕到順勢一個過肩摔將邱男當街壓制在地逮捕，經查邱嫌是去年底被台中地檢署發布的妨害公務通緝犯帶回偵辦。

自稱從事服務業的邱男警訊中供稱，因該案被判刑1年多，他唯恐入監服刑低調過日，外出則騎乘女友名下機車藉此逃避查緝，卻因為貪圖一時方便紅燈右轉遭查獲，邱男隨後致電女友哀怨表示，這下真的回不去了；警方則在訊後將他解送歸案。

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