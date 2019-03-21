周玉蔻罵退警「流氓」賠錢和解 判拘役30天、緩刑2年定讞

2019-03-21 10:30

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻被控在政論節目指台灣警察協會創會執行長、退休警察陳志傑是「流氓」、「黑道」，被台北地檢署依公然侮辱罪起訴，一審判周玉蔻拘役50天，可易科罰金5萬元，高等法院審理期間，陳志傑同意由周女賠償15萬1千元，雙方達成和解，陳同意「給周女機會」，高院今因此改判周女拘役30天，緩刑2年定讞。

周玉蔻也被另一退休警察、雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚自訴控告周玉蔻公然侮辱，北院去年1月也判周玉蔻拘役50天，可易科罰金5萬元，周玉蔻當天即在臉書對賴坤柚公開道歉，表明她不會上訴，此案已確定，周女也繳完罰金。

陳志傑提告指稱，周玉蔻去年4月6日在年代電視台「新聞追追追」政論節目中，指受邀上節目討論警察年改的陳志傑是「流氓、流氓嘴臉、黑道」，陳告她公然侮辱罪嫌，並附帶民事求償500萬元。

周玉蔻庭訊否認犯罪，向法官抱怨檢察官只傳喚她一次就起訴，「用司法打壓評論自由」，還指檢察官「濫用職權侵害人民基本權利」；她強調當時是因她說自己哥哥也是退警，陳志傑卻很凶地問「妳哥叫什麼名字？」讓她心生恐懼，才會說陳像流氓。

陳志傑到庭表示，周玉蔻對他人身攻擊，仗著是政論節目常客，也常有辱罵來賓的習慣，他本來不想和周吵，「周玉蔻卻罵警察是流氓，一連罵10次」，太侮辱警察職業，他才提告。

台北地院判決指出，周玉蔻多次在陳志傑說話時打斷、插話，且陳表示他是中南部人，會國台語夾雜，尊重周玉蔻是高學歷人士時，周玉蔻指責陳是區分階級、挑撥分化，扭曲陳的發言；周說自己哥哥是警官，陳要求周說出哥哥名字以示證明，並非不合常理，周卻無端指責陳是「流氓嘴臉、黑道、流氓」，陳多次制止，周仍持續說陳是流氓，周問「你是不是想打人」，陳回「你漂亮，我不敢打妳」，周又指責陳是歧視女性，再次扭曲陳的發言。

法官認為，整段對話過程陳志傑語氣大致平和、情緒大致溫和，周不僅語氣高亢尖銳，數度插話，刻意扭曲陳的發言，多次辱罵陳是流氓，已足以貶陳的人格與社會評價，使陳感到難堪、不快，認定周顯無心生畏懼，而有侮辱陳的犯意。

北院綜合認定周玉蔻的指責用語不是陳述事實，而是意見表達，且是針對陳的人格特質，與公共利益無關，並非對可受公評之事的合理評論，不能阻卻違法，判周女拘役50天。

上訴後，周玉蔻和陳志傑達成和解，賠償陳15萬1千元，陳同意「給她機會」，高院因此改判酌減刑責，並給緩刑。兩造均未聆判，無法知悉對判決看法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/