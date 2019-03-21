中華電投資愛唱久久疑似掏空案 3人各百萬交保

2019-03-21 10:20

［記者楊政郡／台中報導］中華電信子公司中華投資公司，2017年投資1億元給「愛唱久久音樂科技公司」疑似掏空案，傳聞滿天飛，台中檢調20日大動作調閱資料及傳喚，今上午偵訊後中華電信前主秘柴方文120萬元、投資長宋雲峰及林文信各100萬元交保候傳，其餘關係人請回。

據檢調指出，中華投資公司投資審議委員會，在2017年初柴方文等人強力主導投資審議委員會，主導通過投資「愛唱久久音樂科技公司」4億元，涉嫌違反該公司的投資管理要點，未實地實施查核，即簽屬雙方投資協議，並匯款首期1億元，由於明顯違反該投資要點，當中華投資公司新任董事長上任後，當時審議時「愛唱久久音樂科技公司」設立地址，卻是一家咖啡廳！投資審議委員並沒有到過現場查核，當時的實姓董事長發現這項違規，全力反對卻不敵來自中華電信總公司及其它單位的強大壓力。

中華投資公司投資審議委員會，在柴方文的強力主導，內部委員有馬宏燦、林榮賜加上柴方文，外部委員有蔡淵輝、江長華、賴志峰，該投資案是6票一致通過，且首期匯出1億元投資款後，接任的李姓董事長也認為確有違規，這是無底洞，全力阻擋後續3億元匯款，至今鬧到檢調介入調查。

中檢肅貪小組指出，初步了解確有違反該公司投資管理要點的內規，涉案人供詞避重就輕，涉嫌違反證卷交易法背信罪，非常規交易金額達1億元以上，訊後柴方文、宋雲峰、林文信交保候傳。

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