「新北神秘客」霸氣擁破億8豪車！車牌全是8138

2019-03-21 06:44

網友疑車主是妙禪 但車號不同

〔記者張瑞楨、王宣晴、錢利忠／綜合報導〕一名男子在一處停車場拍下8輛昂貴跑車與豪車，包括法拉利、保時捷、藍寶堅尼、賓士與勞斯萊斯，車牌都是「8138」，拍攝者邊拍邊讚嘆「全部都是超跑」，但也用台語嘲諷擁車者太誇張，將影片上傳臉書爆料公社，引發熱議。有網友指停車場位於新北市八里，豪車主人是「師父」妙禪；但記者查閱已曝光資料，妙禪座車的車牌都是「6666」，非「8138」。

一名地方人士檢視影片後認為，停車場不在八里，應位在新北市的南區；顯示8豪車另有神秘富豪主人。至於8138，網友認為是取「發，一生發」諧音。

8138諧音 「發，一生發」

拍攝者攝錄時稱「這個很扯，大家看看，都是8138（車號）」，還說拍攝地點是地下2樓，地下1樓停車場還有，「樓上有1輛白色賓利，樓下還有1輛黑色賓利（應為勞斯萊斯），實在是有錢到…（誇張離譜）」；8車市價破億，並稱該停車場1個車位200萬。

有網友質疑，拍攝者有仇富心態，且公布車牌可能違反個人資料保護法；也有網友認為車子停在停車場，非私宅，拍攝無妨。律師丁昱仁表示，車牌資訊屬個資法定義的「個人資料」之一，但民眾無法依車牌號碼查出車主個資，所以不違反個資法，不過若隨意公布別人車牌號碼並標註車主相關個資，就會觸法。

該停車場是妙禪車庫？記者查閱歷史新聞資料，顯示外界已知妙禪擁有的勞斯萊斯、賓利等車，車牌都是「6666」。

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