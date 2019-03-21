新堀江商圈深夜街頭大亂鬥 還嗆快打警力：打我啊！

2019-03-21 00:43

上稿時間：00:43

更新時間：01:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市五福商圈再傳街頭毆鬥事件！新田路、復興路口一家知名串燒店今天近凌晨時，驚傳酒客不明原因互毆衝突，雙方人馬約5、6人從店裡打到店外，打架叫罵聲嚇得路人走避。

新興警分局快打警力獲報迅速趕抵，有涉嫌參與滋事的受傷酒客頻頻向警方嗆聲「打我啊!」優勢警力共帶回6人，初步了解是因單純酒後起衝突。全案正由警方漏夜偵辦中。

五福二路派出所近凌晨時接獲通報，得知新田路上「喜樂天」串燒店有民眾酒後衝突，雙方都有人受傷，五福所與快打支援警力立刻趕抵，壓制雙方，並將涉案6人帶返調查。

初步瞭解，鍾姓男子（30歲）與陳男（28歲）飲宴途中離席在熱炒店門外聊天，鍾男酒後失態見同在熱炒店門外聊天的另2名男子陳X豪（24歲）、吳X宇（29歲）站在陳男的自小客車旁，於是指稱2人涉嫌有酒駕情事。

陳男與吳男原不想理會，但鍾男卻藉酒意作勢要打2人，撲空跌倒臉著地受傷後，鍾男爬起後惱羞成怒，竟朝陳、吳2男揮擊拉扯，2男還手，此時梁姓友人（27歲）見狀也助陣，同時鍾男的父親（50歲）剛上完洗手間返回，見兒子和人拉扯，亦加入混戰。

警網適時趕往處理，支援警網到來，現場6人都來不及逃，被帶返派出所漏夜查證處理中。

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