警車火燒車有洋蔥 11年老車汰換前鞠躬盡瘁

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕新北市林口昨晚（20日）驚傳警用巡邏車失火，2名員警試圖以滅火器滅火，仍不敵猛烈火勢，目擊民眾，不禁替員警捏把冷汗，所幸消防人車趕到，4分鐘內滅火，沒讓火勢擴大。林口警分局行政組到場處理，發現起火警車車齡11年，原排定2020年汰換，雖都按時進廠保養，仍不敵機械老化、短路，值勤到最後一刻鞠躬盡瘁。
新北市消防局昨晚10點38分獲報，林口區文化一路一段85號前，林口警分局編號642警車引擎室冒火，當時員警在旁處理車禍，因天色昏暗，怠速開警示燈，向後方來車示警，但處理車禍的警員不久發現，警車引擎蓋底部竟竄出火來，趕緊拿滅火器滅火，但火勢猛烈，只好退到一旁警戒，不久消防人車趕到，迅速出水滅火，沒有人員受傷。
警方初步了解，這輛警車是中華三菱，2378CC，2008年7月出廠，最後保養日期是今年2月22日，每2個月都定期到二級場保養，目前行駛16多萬公里。據了解，警車為24小時值勤，加上林口霧氣重，汽車零組件容易受潮，警方認為，這都會造成車輛電線短路。林口分局將全面檢整老舊車輛，維護員警使用安全。
-
新北市林口警分局文化派出所一輛警車今晚出勤時失火消防人員迅速滅火。（記者吳仁捷翻攝）
-
新北市林口警分局文化派出所警車今晚出勤時失火，網友拍上PO網。（記者吳仁捷翻攝）
-
新北市林口警分局文化派出所一輛警車今晚出勤時失火，險波及車上2名員警。（記者吳仁捷翻攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay