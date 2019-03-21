警車火燒車有洋蔥 11年老車汰換前鞠躬盡瘁

2019-03-21 00:32

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕新北市林口昨晚（20日）驚傳警用巡邏車失火，2名員警試圖以滅火器滅火，仍不敵猛烈火勢，目擊民眾，不禁替員警捏把冷汗，所幸消防人車趕到，4分鐘內滅火，沒讓火勢擴大。林口警分局行政組到場處理，發現起火警車車齡11年，原排定2020年汰換，雖都按時進廠保養，仍不敵機械老化、短路，值勤到最後一刻鞠躬盡瘁。

新北市消防局昨晚10點38分獲報，林口區文化一路一段85號前，林口警分局編號642警車引擎室冒火，當時員警在旁處理車禍，因天色昏暗，怠速開警示燈，向後方來車示警，但處理車禍的警員不久發現，警車引擎蓋底部竟竄出火來，趕緊拿滅火器滅火，但火勢猛烈，只好退到一旁警戒，不久消防人車趕到，迅速出水滅火，沒有人員受傷。

警方初步了解，這輛警車是中華三菱，2378CC，2008年7月出廠，最後保養日期是今年2月22日，每2個月都定期到二級場保養，目前行駛16多萬公里。據了解，警車為24小時值勤，加上林口霧氣重，汽車零組件容易受潮，警方認為，這都會造成車輛電線短路。林口分局將全面檢整老舊車輛，維護員警使用安全。

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