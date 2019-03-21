每斤上千元 澎湖漁民「挑燈夜戰」捕捉特有章魚

2019-03-21 00:13

〔中央社〕澎湖季節性的特有種章魚，漁民近日在夜間照海時已有發現，目前每隻的重量約在2、3兩大小，市場價格每斤超過新台幣1000元好價錢。

澎湖縣政府農漁局表示，章魚是夜行性底棲生物，當地漁民說法，這類俗稱的原生特有種章魚，屬一年生，國內各海域只有澎湖有發現。每年元宵節過後至農曆3月23日的媽祖生日過後為產季，主要產區介於白沙鄉以東、湖西鄉以北的白沙赤崁、員貝、岐頭、講美、中屯與湖西沙港、紅羅、青螺等海域。

最近晚上至清晨時分退潮時段，不少漁民配合退潮，戴著頭燈下海前往潮間帶捕捉，海中可見燈火閃閃。其中，沙港海域過40盞以上，已有發現章魚蹤影，不像以往夜照一整晚不少人槓龜，今年少則個位數，幸運的話還可抓到雙位數。

漁民指出，今年的章魚產季比往年稍晚，不過，族群似比往年多，目前所捕獲的章魚大小，每隻重量約在2兩上下，也有稍大些，市場的收購價，每斤高達1000元以上。

澎湖縣政府為保育及維護澎湖特有種章魚資源永續利用，自民國97年起公告每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚產卵的禁漁期，嚴禁採捕、處理、販賣或持有；不過，經縣府核准或進行調查者，不受限制。

澎湖非法採捕查緝小組也分別從海陸、市場及餐廳等加強查緝，違者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

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