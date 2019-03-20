警政變革！派出所值班台員警名牌 改成這樣...

2019-03-20 20:37

〔記者湯世名／彰化報導〕警政變革！一般派出所值班台值班員警的名牌，數十年來都是以人力來抽換，彰化警分局長洪宏榮突發奇想，由警友站出資於日前在14個派出所與警備隊、交通分隊的值班台前懸掛電子螢幕，不僅能呈現值班員警姓名，還能隨時切換成宣導影片，發揮出最大的效益，備受好評。

洪宏榮表示，警察單位值班台員警的名牌，長久以來都是以紙張製作，還要護貝，在員警交班時，以人力方式抽換，把值班員警姓名的紙張放入壓克力製的透明板子內，最近他突然想到，或許可用電子相框的模式來呈現。

警友站對此大力支持，出資協助購買電子螢幕等設備，本月初先裝設在民族路派出所試辦，效果良好，最近加以擴大實施，包括彰化市、花壇鄉與芬園鄉共14個派出所、分駐所，以及警備隊、交通分隊全都改成電子螢幕。

洪宏榮說，電子螢幕的好處是，只需在螢幕上切換員警姓名即可，不僅免去員警交班時人力抽換名牌，提高辨識度，還可切換成宣導警語，以及防止酒駕、超速或闖紅燈等宣導影片，相當活潑，也就是把過去的「手動」，變更為「全自動」，花小錢卻獲得最大效益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/