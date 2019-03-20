水管漏水找警察？ 中警勤指中心要民眾找派出所惹議

2019-03-20 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「待轉區就是一個格子齁」今天（20日）稍早張貼一張台中市警局督察室接獲市民投訴員警態度不佳的筆錄內容，提到民眾因家中水管漏水而撥打110，當時接獲報案的勤指中心未建議民眾聯絡水電廠商，反而要民眾撥打派出所電話，員警到場處理時，民眾認為對方態度不佳於是投訴。此事引起網友議論，認為是把警察當水電工。

貼文中質疑，督察室在接獲「水管漏水」的電話時，為何接報人員會請民眾撥打110？另外，原PO也指出：「這件案單從頭到腳就不屬於警察該做的事，同仁講話大聲剛好而已，把警察當水電工，他什麼東西？」

據《聯合新聞網》報導，台中市警局經調查後，得知筆錄內容與實情有落差。當時投訴民眾報案稱鄰居住家漏水到他家，由於無法聯繫上屋主，才想到打電話尋求警方協助，勤指中心人員出於為民服務立場，請民眾聯絡當地派出所，看派出所是否能聯絡屋主解決問題，沒有把警察當水電工的意思。

報導指出，台中市警局調查後認為接報人員處理方式沒問題，因此無後續處分；另外，被指控態度不佳的派出所員警坦承口氣不佳，因此處分劣績1次。

不過，警局出面回覆後，粉絲團該則貼文底下仍有不少網友表示不認同，「什麼都為民服務，接聽人員自己出來服務啦」、「我也要打110說肚子餓請他為民服務一下」、「勤務中心不處分，處分處理的同事？嫌火燒的不夠大」、「你是否知道110為緊急報案專線？水管漏水並非警察職掌所能處理」。

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