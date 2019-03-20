舌吻雙胞胎繼女還摸下體 狼繼父辯：只有晚安吻

2019-03-20 19:08

〔記者王定傳／新北報導〕一名繼父被控猥褻未滿14歲的雙胞胎女兒，不但強行舌吻，還有摸胸及下體等；但他否認犯行，辯稱只有跟2女兒晚安吻，但測謊未過、加上2女兒指證，新北地檢署今依對未滿14歲女子為猥褻行為罪嫌、乘機猥褻罪嫌將他起訴。

檢警調查，這名繼父被控在2015年9月至去年2月間，利用睡前晚安吻機會，把舌頭伸進大女兒（現年僅14歲）嘴巴內猥褻得逞，總計共3次。

這名繼父還被控趁小女兒熟睡時，把舌頭伸進她嘴巴內猥褻，並伸手摸胸及下體；此外，他還在小女兒讀國小五年級升五年級暑假期間，強行把她拉到身上，強行舌吻得逞。

這名繼父辯稱只有晚安吻，沒有舌吻等猥褻行為，但他面對測謊卻呈現不實反應，加上2女兒指證，檢方認為他涉犯對未滿14歲女子為猥褻行為罪嫌、乘機猥褻罪嫌，今日將他起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/