持道具槍擊發洩憤 友助陣與警對嗆全送辦

2019-03-20 16:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日凌晨4時左右，北市中山分局中山二派出所接獲報案，指稱在錦州街上有民眾聚眾滋事開槍，隨即啟動快速機動反應警力前往圍捕，到達現場為張姓男子因酒醉，在街頭持道具槍朝地面擊發2槍，警方立即逮捕張男，並在地上查扣仿zoraida 914道具槍1把，內含3顆道具子彈及已擊發彈殼1顆。

警方處理中，張男的隨行友人簡男（65年次）及林男（75年次）不顧警方在場處理，直接對警方大聲叫囂，警方為控制現場及防止事態擴大，口頭警告多次簡男、林男離開現場。不料他們非但不離去，林男甚至多次推擠並怒罵警方「五字經」。警方當場壓制並逮捕簡男、林男回所偵辦。

警方調查，帶頭在街頭滋擾的38歲張男，為萬華河溝頭角頭分子，在向警叫囂的43歲簡男為松聯幫，33歲林男則是華山幫角頭。

警方表示，張男因酒後與綽號「阿吉仔」的友人起口角糾紛，行經錦州橋時，為發洩不滿怒氣，所以持道具槍向地上連續擊2發洩憤，結果被在臨近巡邏的警方聞訊趕到壓制。

原在酒店喝酒的林男、簡男得知，趕到場與警方推擠，在警方制止無效下，遭警方噴辣椒水後逮捕，警方訊後，張男依違反社維護法送辦，至於簡男、林男則依刑法妨害公務移送偵辦。

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