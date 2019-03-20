「阿瘦」創辦人羅水木 在「重生日」贈北市救護車

2019-03-20 15:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕阿瘦皮鞋創辦人羅水木總裁，今天上午在台北市消防局第四救災救護大隊後港分隊，舉辦捐贈救護車儀式，由消防局長吳俊鴻代表接受捐贈。

羅水木在77歲時，因肺部疾病開刀住院時起念，如三年後仍然平安活著，要為自己辦一場「生前告別式」；80歲時如願為自己舉辦一場別開生面的生前告別式，從此重生邁向自己的新未來，並積極投入各項公益活動。

羅水木因經歷弟弟沒即時就醫而結束短暫生命的錐心傷痛，故特地於重生紀念日（3月20日）這天捐贈救護車（含自動心肺復甦機、車體及設備總價值360萬元），回饋鄉里，為在地鄉親的生命安全盡一份心力。

消防局指出，本次捐贈的救護車將配置於後港分隊，提升士林區緊急救護能力，幫助亟需緊急救護的傷病患。

消防局表示，每年約有13萬餘次救護勤務出勤，近年來致力提升救護品質，2015年時成功讓102位到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院，且每年康復出院患者人數皆持續成長，於2018年康復出院患者人數更提升至121位；自1999年「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今年3月20日，計有961位到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院；消防局指出，持續盡心地為市民的生命財產安全把關，就是對捐贈者熱心支持及大力相挺最好的回報。

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