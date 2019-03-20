暗夜火燒車嚇壞民眾 勇女警提滅火器急援

2019-03-20 15:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局公園派出所女警余珮毓日前擔服守望勤務時，一位民眾急忙跑進派出所，表示公園前有一輛自小客著火，余員二話不說立即拿取所內滅火器騎著警用電動機車馳援，及時將火勢撲滅，所幸車內無人，但也因余員迅速滅火，讓這輛疑似自燃的小客車受損情形降低，在場民眾則對余員的神勇表現讚不絕口。

警方表示，余員當晚獲報有火燒車狀況，立即趕抵思恩堂前近雙十路與精武路口處的路邊，發現一輛藍色小客車停放在停車格內，突然「砰!」一聲 巨響，只見該輛小客車引擎下方竄出火苗，余員立即將機車加速衝到車前檢視車內有沒有人受困，同時使用滅火器朝失火小客車猛噴避免火勢持續擴大，再轉報119消防人員到場處理後續工作。

經了解，該車車主為22歲的邱姓民眾，邱男接獲警方通知後趕到現場，對自己愛車被滅火器噴的全身灰噗噗的滿臉傻眼樣，邱男表示才將愛車停放該地30分鐘許，實在不知道為什麼會忽然起火燃燒，幸好有員警即時滅火，否則後果恐不堪設想。

事後邱男頻頻向警方道謝，圍觀民眾也大讚余員超猛的，讓火勢立即受到控制，避免波及無辜；公園派出所所長李銘卿表示，此次因執勤同仁明確、快速的處理方式，值得讚賞，也避免讓事態擴大，呼籲民眾平時要注意自家車輛保養，尤其10年以上老車若有任何異常應立即尋求專業人員檢查以確保行車安全。

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