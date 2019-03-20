網路PO文諷揪團版主 背包客挨告判賠5萬

2019-03-20 13:23

〔記者溫于德／台北報導〕阿成日前上「背包客棧」網站招募團員前往歐洲自助旅遊，出發前因未認同團員阿美行事作風，最終未與阿美一起出發；但阿美事後在各大部落格發文指阿成及其他團員是「詐騙集團」、「慣竊」等，遭阿成提告求償100萬元並登報道歉。台北地院上月審結，判阿美應賠償5萬元，且應上網刊登道歉啟事1日，可上訴。

判決指，2013年1月間，阿成上「背包客棧」招募一同前往法國、瑞士自助旅遊的團員，後來因未認同阿美行事作風，阿美最終未與其同行；阿美心生不滿，竟上天空部落、痞客邦、背包客棧等網站張貼文章並公開團員照片，批評阿成等人是「詐騙集團」，也提到「找旅伴小心…涉嫌犯詐騙」、「涉嫌犯假自助真詐欺」、「碰見其慣竊同行…一拍即合…一路偷錢」等語。

阿成認為阿美指摘不實已妨害名譽，提起刑事附帶民事求償100萬元。

阿美去年7月已被依違反個資法判拘役40日，得易科罰金4萬元，現已上訴二審。至於民事，阿美雖承認張貼文章，但辯稱，若非阿成先發表文章詆毀她，她不會發文回應，且文中所說均為事實；另就照片部分，阿美認為是阿成自行公開供人閱覽照片，並未違反個資法。

法官審理後認定，阿美言論純屬私德無關公共利益，且上網公開阿成真實姓名與照片，足以使不特定多數人識別阿成個資，已違反個資法規定，判應賠償5萬元；另就登報道歉方面，法官認為，阿美在網站上發文，因此只要上網登道歉啟事1日即可，同時刪除相關網頁內容。

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