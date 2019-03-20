金三角毒梟來台設點直銷 海巡查獲市價1.5億元海洛因磚76塊

2019-03-20 12:17

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡緝毒今又傳佳績！「金三角走私毒品集團」核心成員泰籍人士SREENACK，涉嫌跨境來台設點運送毒品，海巡署偵防分署獲報後，經組成專案小組蒐證3個多月，終在他藏身的新北市五股區一處公寓，將他與台籍高姓共犯2人逮捕，起獲市價達1億5千萬元的海洛因磚76塊（29018.2公克）及販毒所得現金242萬5千元，這些毒品倘若外流可供29萬人次吸食。

海巡署表示，該泰嫌是泰國現役軍人，涉嫌以觀光名義從泰北的金三角走私毒品入境，勾串在台的毒梟，海巡署偵防分署臺北查緝隊獲訊後，跟北市警局萬華分局受桃園地檢署檢察官劉威宏及新北地檢署檢察官劉新耀共同指揮，會同偵防分署宜蘭查緝隊、財政部關務署查緝組、財政部關務署基隆關及北市警局中正一分局等單位組成專案小組佈線追查。

經多月偵查，專案小組確定掌握2名犯嫌藏身在新北市五股區一處公寓後，上月27日晚間9時許，趁2名犯嫌共同騎車外出運送毒品時，專案人員見時機成熟即進行攔查，分別在泰嫌身上及共同租屋處，查扣海洛因磚76塊及相關贓證物，正持續擴大追查其他共犯中。

海巡署表示，海洛因（英文：heroin ; 即二乙醯嗎啡，屬一種鴉片類藥物）可作為強效鎮痛藥物，國內列為第一級毒品，依「毒品危害防制條例」，進行販運最重可判處無期徒刑或死刑，但因它售價高昂、成癮性強，至今仍為多國常見走私毒品。

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