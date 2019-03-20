中市府與中央水利水保單位拜會台中新任檢察長 盼共同打擊山坡地犯罪

2019-03-20 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局長范世億、水保局台中分局長簡俊發及水利署三河局長白烈燑，昨共同前往拜會台中地檢署新任檢察長陳宏達，感謝地檢署對台中水利及水保偵辦案件的用心，並研商未來多面向合作方式，包括透過空拍機協助蒐證、安排專業技師現場勘查、辦理水土保持宣導活動等，共同打擊山坡地犯罪行為。

台中市水利局表示，台中市山坡地面積約1593平方公里，佔全市總面積72%，幅員遼闊，常有不肖業者在山坡地堆置廢棄土石，甚至違法開發。台中地檢署成立檢警環林查緝環保及國土犯罪聯合小組，與市府水利局、中央水保局及水利署合作，將水保及水利兩大區塊列為偵辦重點，查緝上游山坡地至下游排水違法，結合行政與司法，展現政府打擊犯罪及保育國土保育的決心。

水利局長范世億等因此特別聯袂前往拜會今年初剛上任的檢察長陳宏達，陳宏達表示，希望藉由行政機關專業科技的鑑定，還原現場犯罪事實，避免證據不足造成法院判定困難；水利局允諾將全力配合，提供空拍機協助蒐證，並媒合水土保持服務團專業技師進行現場勘查鑑定，共同打擊犯罪。

另陳宏達指出，預防宣導很重要，希望透過地檢署、中央及地方密切合作，在適當場合進行宣導，壓制業者心存僥倖的想法，達到預防犯罪效果；水利局表示，將持續辦理水土保持法令宣導，並邀請檢察官以多元角度輔導民眾保育水土資源，藉此讓不肖業者知難而退，避免山坡地違法行為。

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