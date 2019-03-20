國會爆醜聞！立委辦公室主任遭爆料涉性騷、性侵未遂2女記者

2019-03-20 11:28

〔記者曾健銘／新北報導〕國會爆醜聞！親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室張姓主任，遭媒體爆料對2女記者伸出鹹豬手性騷擾，甚至對其中1名女記者性侵未遂，2人事後已向警方報案提告。

根據《鏡週刊》報導，上個月22日，李鴻鈞辦公室張姓主任邀請某電視台女記者A女參加春酒餐敘，A女為了拓展新聞人脈，找來同事B女相陪赴約，餐敘後張與幾名友人帶著2女到台北市的KTV唱歌續攤。

B女向媒體指控，張男在包廂內不斷地對她毛手毛腳，不僅撩裙，甚至出手襲胸，直到她出言喝止，張男才停手轉而接近A女；隨後她不勝酒力醉倒，醒來後忘了A女還在包廂廁所就自行離開，最後僅包廂內僅剩A女與醉倒的張男2人。

由於張的友人曾交代要送張返家，A女只好陪同張男一起搭乘計程車返回新北市，路途中經過汽車旅館，張要求一起進去休息，A女起初不願意，但因為有尿意，打算將張男攙扶進房間，上完廁所就離開，未料一進房就遭張男強脫衣褲，企圖性侵，所幸A女大聲呼救抵抗才未得逞。

據了解，2女事後氣得向警方報案，分別對張男提出妨害性自主、性騷擾等告訴，張男被通知到案說明，據悉，偵訊時他矢口否認犯行，更聲稱自己是遭對方設局，但仍警方仍依妨害性自主、性騷擾等罪嫌將他函送法辦。

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