越南妹搶奪750元娃娃 判繳18萬元才能免囚6月

2019-03-20 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名越南籍黎姓女子看到鳳山一家店家擺放有HELLO KITTY娃娃，賣價750元，黎女很喜歡，身上錢又不夠，撒嬌拜託店家送她被拒，竟鋌而走險行搶，鄭姓女店長制止發生拉扯，仍被搶走HELLO KITTY娃娃，警方事後獲報，循線緝獲黎女，高雄地院一審將黎女依搶奪罪，判刑6月，如易科罰金18萬元。真是因小失大！

判決指出，黎姓越南籍女子去年12月18日18時20分許，至鳳山區逛街時看到一家販賣娃娃公仔的店家，貨架上擺放HELLO KITTY娃娃1個（價值新台幣750元），甚為喜愛，但身上錢不夠，經央求鄭姓女店長贈送該HELLO KITTY娃娃遭拒，竟鋌而走險，趁鄭女未及防備之際，徒手搶奪該HELLO KITTY娃娃，雙方發生拉扯，黎女搶奪娃娃得手逃離。

經鄭女報警處理，循線查獲黎女並扣得被搶的HELLO KITTY娃娃發還店家。

鳳山警分局將黎女依搶奪罪嫌移送，經檢方起訴，高雄地院一審將黎女判刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。

黎姓越南女子行搶一個HELLO KITTY娃娃，被高雄地院判刑6月，如易科罰金18萬元。HELLO KITTY娃娃示意圖。（取自網路）

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