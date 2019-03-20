李宗瑞翻版！準消防員誘騙5少女性交、拍性愛照 高院判9年

2019-03-20 11:18

〔記者楊國文／台北報導〕考上消防特考的準消防員王士聰，被控受訓期間上網誘騙5名少女交往，帶回住處發生性關係、強拍性愛照，再給50至300元不等打發，最年輕的被害人未滿14歲，被迫發生16次性關係；若少女要求分手，王就以「公布性愛畫面」威脅，強迫上床，如同淫狼「李宗瑞翻版」；高等法院今依與少女性交等罪判王9年徒刑，另依妨害秘密罪分別判9月徒刑，可易科罰金27萬元，另判10月徒刑可易服勞動服務。可上訴。

現年39歲的王士聰曾是宜蘭一間中學行政人員，也曾在衛生局、社福機關任職，並擔任過五星飯店救生員。考取消防特考後，前年初前往消防署位在南投竹山訓練中心受訓。

前年10月到去年5月間，王透過臉書與LINE等社群軟體認識多名少女，噓寒問暖並約出飲酒作樂。

王男趁少女有醉意發生性行為，還拍攝性愛過程，事後給予50元至300元不等打發；有少女不願再和他發生關係，王竟拿出性愛影片與對方裸照，威脅繼續交往。未滿14歲的小花（化名）被迫與他發生16次性關係，也有被害少女被拍下裸照，驚恐照片會外流而痛不欲生。

由於其中1名少女母親發現王男獸行，直奔消防署南投竹山訓練中心找王男理論，事情才爆發出來。

王男曾多次央請民代私下調解，但談判破局，少女家長堅持報案，檢警搜索王男住處，在電腦硬碟發現他和多名少女性愛影片與少女裸照，畫面不堪入目。

王男辯稱，影片與裸照僅供自己欣賞未外流，與少女是男女朋友關係，性關係和拍裸照都是你情我願；不過，影片中顯示有少女抵抗不從，王竟堅稱是「欲拒還迎」。

宜蘭地院痛批王男是消防特考合格受訓人員，應恪遵法令，但對5名少女犯行明確，惡性重大，已造成少女及家庭成員身心受到傷害，判15年徒刑，另判6月，可易科罰金；至於另2名被拍攝猥褻照片的少女，則是自願在照片拍攝後傳給王觀覽，與兒童及少年性剝削防制條例構成要件不符，判無罪。

上訴後，高等法院今改判王9年徒刑，另依妨害秘密罪分別判9月徒刑，可易科罰金27萬元，另判10月徒刑可易服勞動服務。王今未聆判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/