法拍超跑》賺到了！2500萬藍寶堅尼 1200萬拍出

2019-03-20 11:09

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署第57次查扣物變價拍賣，上午在「拍賣小棧」前廣場舉行，從詐團成員查扣而來藍寶堅尼跑車，市價2500餘萬元，底價1100萬元，現場2位男子競標，從事傳產業許男熱愛跑車，順利以1200萬元得標，現場特別邀請高檢署檢察長王添盛下槌定拍，也讓中檢順利達成「破億」佳績，完成破億後並舉辦慶祝活動。

中檢從2012年2月開始這項查扣物變價拍賣，已經7年多總記完成56次拍賣，每次都相當轟動，累計變價金額達9808萬餘元，一直維持全國各地檢最高，其他地檢署拍賣經驗不足，都是與執行署各分屬聯合拍賣，唯一有豐富經驗的就是中檢，這次拿出從跨國詐成員查扣的4部名車，其中藍寶堅尼，型號為Aventador LP700-4，6500cc，2014年出廠，新車價2538萬元。

上午拍賣這台藍寶堅尼跑車，引人注目，另外還有瑪莎拉蒂、雙B共四部名車，現場猶如新車發表會，把小棧前廣場集得水洩不通。

這台跑車拍賣時，10號來賓首先以底價舉牌，9號來賓喊價1150萬元，10號來賓不示弱喊1151萬元，9號再喊1152萬元，10號來賓又喊1153萬，9號來賓一口氣喊1200萬，成完最後出價者，由王添盛檢察長敲下定槌定拍。

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