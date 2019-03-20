非法集團假整地 廢棄物掩埋農地10籃球場大

2019-03-20 10:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊第三大隊今宣布破獲以楊男為首的非法集團，假借整地之名，非法棄置掩埋3處農地，面積相當於10個籃球場大，更驗出有害事業廢棄物，造成農地污染，且有污染地下水源之虞，警方循線逮17人送辦。

保七總隊第三大隊第三中隊接獲民眾陳情屏縣里港鄉土庫段土地疑似以整地名義，遭不明車輛及重型機具進入，棄置大量桶裝廢棄物及黑色不明粉狀廢棄物，會同屏縣府、環保署南區督察大隊多次實地現勘，採集桶裝廢棄物等，發現有3處農地受害。

警方會同相關單位進行開挖採樣，經查土地為楊男承租使用，現場非法堆置大批太空包，裝有黑色及橘色塊狀物飛灰，認定是集塵灰包，經採樣檢測結果，有2塊農地被棄置一般事業廢棄物。

警方另於1處農地發現多樣廢棄物，紅色污泥（檢測值為鉛含量109mg/L，管制值為5mg/L）及50加侖鐵桶盛裝白色濃（黏）稠液體的樹脂廢棄物（檢測值為閃火點<40，管制值為>60），屬有害事業廢棄物。

警方鎖定楊男涉嫌重大，報請屏東地檢署指揮偵辦，兵分7路前往屏縣里港鄉等搜索，帶回17人偵辦，警訊後依違反廢棄物清理法第46條第3、4款移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，楊男等17人罔顧國土環境保護，非法棄置掩埋3處土地，面積約1萬2千平方公尺，相當於10個籃球場大，部分廢棄物掩埋深度達5公尺，附近更屬於水源地，有污染地下水源之虞，初估清除處理需耗費1200萬元，危害國土甚鉅。

保七總隊呼籲民眾整地不要貪小便宜，要找信譽可靠的業者，且要親自或派人督工，才能避免受害：警方為維護國土環境安全，對於危害環境的不法手段，將持續加強查緝取締，呼籲民眾切勿以身試法。

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