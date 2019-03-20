撿到手機沒送警局 婦人遭逮辯「碰一下就自己關機了」

2019-03-20 10:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄警方今宣布偵破一起侵占遺失手機案，盧姓女子報案說她本月15日在中正路郵政總局附近遺失一支價值3萬元的華為手機，但手機隨即遭人關機，研判被拾獲者侵占。警方調閱監錄系統發現該手機遭一名蔡姓婦人拾獲，蔡婦到案卻辯稱她不會使用智慧型手機，不曉得該手機為何碰一下便關機。但警方發現蔡婦不僅持用2支智慧型手機，更無法交代為何沒將拾獲手機送往警察局，訊後仍將她依侵占遺失物罪嫌函送法辦。

警方表示，盧女（30歲）報案後，警方調閱系統，發現當日盧女於過馬路時，手機不慎掉落於中正、南華路口，1分多鐘後一部雙載之重機車行經該處，該車後座之蔡婦（60歲）發現地面手機後，便直接請其老公停車，再自行下車跑回路口想撿手機，但另一年輕女子撿起手機，看到蔡婦跑過來，以為手機是她掉的，順手拿給她，蔡婦竟接過手機，隨後再搭乘老公機車離去。

警方根據鎖定之車牌號碼循線通知涉嫌侵占手機的蔡婦到案，但她一再向警方辯稱不會操作智慧型手機，對於手機為何會拾獲後隨即關機，其辯稱不是刻意操作，也不曉得手機為何會「碰一下就自己關機了」，更不知道自己到底是觸碰到手機何處。

警方原信以為真，但卻發現蔡婦平日便持有2支智慧型手機使用，並非不會操作智慧型手機，且對為何未將拾得物送往警察機關招領，蔡嫌則供稱是因「不知道如何處理」，直至警方通知她後，才將拾得的手機送到派出所。

由於蔡婦涉嫌侵占拾得物，犯罪事實明確，全案訊後依侵占遺失物罪嫌將蔡婦函送法辦。

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