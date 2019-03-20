新垣結衣同鄉少婦遊高雄 讚爆「台灣是友善國家」

2019-03-20 10:04

〔記者洪定宏／高雄報導〕因日劇《月薪嬌妻》走紅的新垣結衣，是日本沖繩人，與她同姓又同鄉的新垣小姐，帶2歲兒到高雄自助遊期間遺失手機，受到民眾及警察多方協助，手機失而復得，她驚喜地讚爆「台灣是友善國家」。

3月16日晚間約8點，在高雄市左營區蓮池潭周邊散步的民眾，於北極亭廣場撿到手機，因手機皮套內有日文證件，研判是日本觀光客遺失，趕緊送交左營派出所尋找失主。

警員陳仕偉無法解開手機密碼鎖，但從日文證件得知失主姓新垣，研判她可能會得到台灣民眾協助，向其他派出所報案，就先詢問舊城派出所，果然沒錯，通報巡佐林文明及警員曾昶瑋護送新垣小姐至左營所認領。

原來新垣小姐帶著2歲兒子從沖繩至台灣自助遊，先在高雄待2天，再到台北。當天傍晚她推嬰兒車帶兒子搭捷運至蓮池潭遊玩，不知道何時遺失手機，所幸有民眾協助她到舊城所報案，更幸運的是，另一民眾拾獲手機送交左營所，讚爆「民眾熱心，警察效率高，台灣是友善國家」。

由於新垣小姐住宿鹽埕區某旅館，離捷運站不遠，員警擔心天色已晚，可能迷路，警員曾昶瑋開警車載母子倆到捷運站，並祝旅途愉快。

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