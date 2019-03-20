集團假綁架詐婦10萬 高警飛象過河苗栗逮情侶檔

2019-03-20 09:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，詐騙集團以假綁架、真詐財手法，電話恐嚇高市1名楊姓婦人匯款10萬元，警方飛象過河北上苗栗，循線逮獲王姓鴛鴦詐欺犯送辦。

楊姓婦人（50歲）今年2月20日上午9時接獲詐騙電話，稱她的兒子因幫人作保積欠90萬元，並恐嚇楊婦如不依指示，將對她的兒子不利，造成楊婦擔心害怕，當下不疑有他，隨即依照歹徒指示，就近至超商ATM提款機，提領現金10萬元。

楊婦將10萬元放在她住家附近的鳳山區中山東路196巷內防火巷，並依照歹徒指示放在菜籃內，直到她的兒子返家後，才驚覺受騙報案。

警方調閱監視器畫面，鎖定犯嫌王男（22歲）及葉姓女友（19歲）為車手，發現2人搭高鐵南下犯案，原本租屋在新竹市，3月剛於新北市犯下詐欺案，藏身苗栗友人租處避風頭。

警方日前見時機成熟，持拘票前往苗栗市逮2人，2人到案否認詐欺犯行，辯稱網路電動聊天室認識老闆，論件計酬打工賺外快，老闆交代去拿地下博弈欠款，2人各分得3000元，但不知道是詐欺贓款，警訊後將2人依詐欺罪嫌移送法辦。

警方呼籲民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時可以利用LINE等社群軟體，與親友建立第二種聯繫管道，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱，也提醒民眾針對來路不明的電話要多些警覺性，如接到疑似（假）綁架案件電話，應向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命及財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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