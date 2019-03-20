不肖業者「剉咧等」 安居首日警方大動作掃蕩

2019-03-20 00:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕針對「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，新北市警局今晚間由副市長謝政達帶隊進行全市區域聯防擴大臨檢，並針對三重區偕同市府公安稽查小組針對掛羊頭賣狗肉，暗中從事性交易之養生館、旅社，實施聯合稽查，查有不法將強勢斷水斷電，而今晚間已有多家按摩館遭貼紅單，成為斷水電目標，不肖業者「剉咧等」。

市警局長陳檡文說，欲有效展現「治安零容忍」，警方將協助市府公安小組針對色情場所執行斷水斷電；特定營業場所如KTV、撞球場等易滋事場所，向業者進行宣導約制，要求加強自主安全管理；轄內易飆車路段，祭出環保局、監理站與警方實施三方聯合稽查，攔檢不當改裝致噪音車輛，擅自改裝頭燈等。

陳檡文表示，未來這樣的勤務會持續，以優勢警力強勢執法，街頭暴力部分警方會在最快速時間祭出快打，第一時間快速到場，透過縝密規劃掃蕩，實施閉鎖式大規模聯合稽查及路檢，強化執行力度。

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