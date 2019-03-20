富商砸5千萬包養辯找「看護」 酒店妹挨告詐欺要上訴

2019-03-20 00:22

〔記者王捷／台南報導〕方姓酒店小姐遭吳姓富商指控詐欺，吳聲稱是找人「看顧」，才花近5000萬滿足方女，但方女沒照顧他還使「詐」。台中地院認為，兩人金流中的「分手費」200萬元，是方女詐欺吳男，其餘是贈與，判方女1年2個月徒刑。方女得知認為，她的確沒有照顧吳男，不過有付出感情跟肉體，每天陪富商睡覺！分手費也是吳男自願給的，她沒有詐騙絕對會上訴。

據了解，吳男大方女30多歲還有正宮，工廠遍及中國各地，3年多前吳姓富商到酒店消費，認識方女後陷入愛河，方女供稱，當時吳男要求她不要上班，以一個月20萬為代價要「養她」，此外還送許多奢侈品，甚至還出資想幫方女買房，直到前年2月方女回家鄉過年並生了重病，吳男才給200萬元分手，不久又「養」了新歡。

不過吳男當庭否認這回事，認為方女詐騙，他解釋，他因為需要人照顧，但找到願照顧自己的人不容易，所以就盡量滿足方女，所以才付這麼多錢，希望方女能回心轉意，他付這麼多錢就是需要有人「照顧」，目前他是自己一個人。

台中地院認為，兩人交往期間的包養費、奢侈品等都是贈與，最後一筆「分手費」是詐欺，吳男認為，這筆錢是方女向他拿來要開店的費用，但她目前沒有開店。而方女認為這是分手費，且是吳男主動給他的，目前雙方都沒有提出證據，方女被依詐欺罪判處1年2個月，可上訴。

得知判決結果後，方女說，目前她還沒有收到判決書，但她的確沒有「照顧」吳男，但她有付出感情、肉體，陪吳男上床，如果吳男真的要人照顧，何不請外傭？她沒有騙人，絕對會上訴。

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