跨年偷放煙火不聽勸 11男竟打消防員判拘役

2019-03-19 21:02

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市33歲李男、陳男和9名友人，2017年12月31日跨年夜攜帶超過80公斤的爆竹與專業高空煙火，在屬煙火禁放區的淡水捷運站後方公園想燃放，未事先申請，遭巡邏的新北市消防局鍾姓消防員勸阻，李男夥同10名友人圍毆鍾員後逃逸；士林地院日前簡易判決，將李、陳男依侮辱公務員、妨害公務等罪判拘役40日，王、黃男依妨害公務判拘役30日，施、盧、蔡、曾、吳、鄭、鄭等7男判拘役20日，除其中一名鄭男不得緩刑，其餘6人皆緩刑2年。

法官審酌，李姓、陳姓男子明知新北消防局鍾姓消防員依法執行職務，仍恣意對執行公務的警員言語侮辱，李、施、鄭、黃、鄭、陳、盧、蔡、王、曾、吳姓男子求燃放煙火取樂，一實施慮，妨害消防隊員執行取締業務，並致鍾姓消防員手傷，所為固屬非是，但念及被告11人均坦承犯行，且和鍾姓消防員達成和解、同意給予緩刑，併定李、陳2人應執行刑，諭知易科罰金。

法官說，施、盧、蔡、曾、鄭、吳姓等6人均因一時失慮觸法，審理時均坦承犯行，和鍾姓消防員達成和解也賠償完畢，因此認為施男等人，經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，施男等人宣告之刑，均以暫不執行為適當，均併予宣告緩刑2年，其中，鄭姓男子因重利案件，不得緩刑。

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