惡意擋車比中指案情大逆轉 疑設計不當已數次車困平交道

2019-03-19 18:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕誤會大了！網路瘋傳斗六市後庄路鐵路平交道發生疑似前車駕駛惡意比中指擋車，害後車卡平交道險被撞事件，經鐵路警察局斗六派出所請兩車車主到案說明後，發現網友看圖說故事，事實與推測的內容天差地遠，原來前方轎車過了平交道後因會車被擋住，伸手示意後面休旅車趕快超越離開平交道，結果被當成比中指。

看圖說故事，加上行車記錄畫面相當模糊，很容易引發誤會，加上休旅車差幾秒就會被火車撞上，讓網民看了義憤填膺，一面倒責罵疑似擋車的駕駛。

鐵路警察局斗六派出所表示，經請兩車駕駛到案說明後，還原真相，原來是前方轎車過了平交道後，因道路狹窄，又因會車被擋住，駕駛發現後方休旅車卡在平交道裡面，才搖下車窗伸手示意後面休旅車趕快離開平交道，並非比中指。

警方也表示，經了解狀況後發現，兩車也沒有闖越平交道問題，而北上列車經過後柵欄升起，車輛依序通過平交道，但緊接著又有南下列車通過，柵欄自動放下，由於間隔的時間太短，讓車輛來不及通過平交道，加上又有會車問題，才困住後方的休旅車。

據了解，該平交道已發生數次車輛受困事件，道路設計疑有問題。

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